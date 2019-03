Protest gegen Vucic – Teilnehmer dringen in TV-Gebäude ein

Tausende forderten am Samstag in Belgrad an einer Kundgebung faire Rahmenbedingungen für Wahlen. Sie werfen dem öffentlich-rechtlichen TV-Sender eine Bevorzugung des amtierenden Präsidenten Vucic vor. © KEYSTONE/AP/DARKO VOJINOVIC

In Belgrad haben am Samstag erneut Tausende Menschen gegen die Regierung des Präsidenten Aleksandar Vucic demonstriert. Den 15. Samstag in Folge forderten sie freie Medien und faire Rahmenbedingungen für Wahlen.