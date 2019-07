Protest in Paris gegen tödliche Gewalt gegen Frauen

Zahlreiche Menschen haben in Paris gegen Gewalt gegen Frauen demonstriert. Seit Anfang Jahr sind mehr als 70 Frauen in Frankreich von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet worden. © KEYSTONE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Zahlreiche Menschen haben am Samstag in Paris gegen Gewalt gegen Frauen demonstriert. Mehrere Organisationen hatten zu dem Protest in der französischen Hauptstadt aufgerufen.