Protestbewegung im Sudan sagt nach Gewalt Verhandlungen ab

In ihre Schuluniformen gekleidet und sudanesische Flaggen schwenkend skandierten am Dienstag Schülerinnen und Schüler Parolen wie "Einen Schüler töten heisst ein Land zu töten". Bei Protesten gegen die Militärführung des Landes waren am Montag fünf Schüler getötet worden. © KEYSTONE/AP Sudanese Congress Party