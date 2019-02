Die Proteste gegen die Regierung in Haiti halten an. Die Protestierenden fordern den Rücktritt von Präsident Jovenel Moise. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/DIEU NALIO CHERY

In Haiti ist es erneut zu Protesten gegen die Regierung gekommen. Videos in sozialen Netzwerken zeigten am Samstag brennende Strassensperren. Die Demonstranten forderten den dritten Tag in Folge den Rücktritt von Präsident Jovenel Moise.