Proteste gegen harte Flüchtlingspolitik Australiens

Demonstranten in mehreren Städten Australiens forderten die Regierung auf, Flüchtlinge aus den Internierungslagern auf Pazifikinseln nach Australien zu holen.

Tausende Australier haben am Samstag gegen die umstrittene Flüchtlingspolitik ihres Landes protestiert. In mehreren Städten forderten sie die Regierung in Canberra auf, die vor Jahren auf verschiedenen Pazifikinseln eingerichteten Lager aufzulösen.