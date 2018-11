Proteste in Genf und Lausanne

In Genf gingen rund tausend Menschen auf die Strasse. Sie protestierten gegen die steigenden Krankenkassenprämien. © KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Rund tausend Personen haben am Samstag in Genf gegen steigende Krankenkassenprämien protestiert. Auch in Lausanne gingen die Menschen auf die Strasse. Die Organisatorinnen, zwei Familienfrauen, hatten vor ein paar Jahren in den sozialen Netzwerken zu den Protesten aufgerufen.