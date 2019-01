Proteste in Simbabwe: Präsident Mnangagwa sagt WEF-Teilnahme ab

Simbabwes Präsident Mnangagwa lässt sich am Weltwirtschaftsforum in Davos von Finanzminister Mthuli Ncube vertreten. (Archivbild) © KEYSTONE/AP POOL TASS News Agency/NATALIA FEDOSENKO

Angesichts anhaltender Proteste von Regierungskritikern in Simbabwe hat Präsident Emmerson Mnangagwa in letzter Minute seine Teilnahme am Weltwirtschaftsforum in Davos abgesagt.