Proteste rechter Gruppen bei Wahl des «Mister Gay Europe» in Polen

Rechte Gruppierungen haben am Samstag in Polen eine Veranstaltung zur Wahl des "Mister Gay Europe" gestört. (Symbolbild) © KEYSTONE/AP/PETER MORRISON

Begleitet von Protesten rechter Gruppierungen ist am Samstag in der polnischen Stadt Posen (Poznan) der «Mister Gay Europe 2018» gekürt worden. Der Titel ging an den 30-jährigen Deutschen Enrique Doleschy aus Mainz.