Prozess gegen Harvey Weinstein auf September verschoben

Das Strafverfahren gegen den früheren Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein wegen sexueller Übergriffe soll laut einem Entscheid vom Freitag erst im September beginnen. © KEYSTONE/EPA/JUSTIN LANE

Der Prozess gegen den früheren Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein wegen sexueller Übergriffe ist um drei Monate auf den 9. September verschoben worden. Dies teilte ein Richter in New York am Freitag (Ortszeit) mit.