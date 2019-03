Prunkhochzeit mit Stars – Sohn des reichsten Inders heiratete

Erst im Dezember hatte dessen Tochter Isha in Antilia, dem Privathochhaus der Familie in Mumbai, den Sohn eines anderen Milliardärs geheiratet. Über Ausgaben von bis zu 100 Millionen US-Dollar wurde damals spekuliert.

Bei einer Vorhochzeitsparty in einem indischen Palast trat US-Sängerin Beyoncé auf. Zwei Ex-Aussenminister der USA, Hillary Clinton und John Kerry, tanzten mit Bollywood-Superstar Shah Rukh Khan zu indischen Film-Hits, wie auf einem Video in sozialen Netzwerken zu sehen war.

Nun war Ambanis älterer Sohn Akash an der Reihe. Der 27-Jährige heiratete seine ehemalige Mitschülerin Shloka Mehta, Tochter des Diamantenhändlers Russell Mehta. Die Feierlichkeiten gingen auch diesmal schon Wochen vorher los – in den Schweizer Bergen in St. Moritz. Unter der Kennung #winterwonderland kursierten in sozialen Medien Fotos der Ambanis und mehreren hundert Gästen auf einem privaten Chilibigelände komplett mit Riesenrad. Akash hat offenbar einen anderen Musikgeschmack als seine Schwester, denn für seine Feier wurde Chris Martin, Frontmann der Band Coldplay, engagiert.

Die Hochzeit fand nun auf dem mit Blumengirlanden geschmückten Messegelände Jio World Centre in Mumbai statt. Die Gäste waren in farbenfrohe Saris und Sherwanis gekleidet. Am Freitagabend entstanden Videos des Hochzeitsfests, die sich schnell verbreiteten. Davon, wie die grössten indischen Filmstars zum Rhythmus von Trommeln mit steinreichen Geschäftsleuten tanzten.

Zu sehen war auch, wie Braut und Bräutigam jeweils die grosse, nagelneue Messehalle betraten – vor den Augen von Gästen wie Google-Chef Sundar Pichai, Ex-Uno-Generalsekretär Ban Ki-moon und dem früheren britischen Premierminister Tony Blair. Die Chefs von Coca-Cola und Netflix waren Berichten zufolge ebenfalls dabei.

Mukesh Ambani, der stolze Vater, ist Chef und Hauptanteilseigner des Energie-, Textilien- und Mobilfunk-Konglomerats Reliance Industries. In der jüngsten Liste der reichsten Menschen der Welt des Magazins «Forbes» landete er auf Platz 19. Sein Vermögen wird auf deutlich mehr als 40 Milliarden Dollar geschätzt.

Inzwischen gibt es mehr als 100 Milliardäre in Indien. Nach Angaben der Organisation Oxfam besitzen die reichsten ein Prozent der Bevölkerung mehr als die Hälfte des Vermögens.

(SDA)