PSG deklassiert Monaco im Supercup

Angel Di Maria (rechts), hier in einem Match mit Argentinien, traf für Paris Sait-Germain zweimal © KEYSTONE/EPA/FELIPE TRUEBA

Paris Saint-Germain gewinnt zum siebten Mal in Folge und zum neunten Mal insgesamt Frankreichs Supercup. PSG entscheidet die in Shenzhen in China ausgetragene Partie gegen Monaco mit 4:0 für sich.