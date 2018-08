Putin bei Hochzeit in Österreich und bei Merkel im Schloss

Der russische Präsident Wladimir Putin trifft am heutigen Samstag die deutsche Kanzlerin Angela Merkel, um über die Konflikte der Welt zu diskutieren. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA SPUTNIK POOL/MICHAEL KLIMENTYEV / POOL

Es ist eine sehr ungewöhnliche Reise, zu der Russlands Präsident am heutigen Samstag aufbricht. Erst geht es auf ein Weingut in der österreichischen Steiermark. Dann reist er auf ein Schloss in Brandenburg.