Putin warnt vor Spionage-Angriffen aus dem Ausland

Russlands Staatschef Putin nahm an der Jahressitzung des Inlandgeheimdienstes FSB teil. © KEYSTONE/AP Pool Sputnik Kremlin/ALEXEI DRUZHININ

Der russische Präsident Wladimir Putin warnt vor ausländischen Spionageangriffen auf Russland. Geheimdienste aus dem Ausland versuchten, relevante Prozesse in seinem Land zu beeinflussen.Das sagte Putin am Mittwoch bei der Jahressitzung des Inlandgeheimdienstes FSB in Moskau.