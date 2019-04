Queen am 93. Geburtstag bei Ostergottesdienst

Queen Elizabeth II. verlässt nach dem Ostergottesdienst die St.-Georgs-Kapelle auf dem Gelände von Schloss Windsor. © Keystone/EPA/NEIL HALL

Happy Birthday Your Majesty! Die britische Königin Elizabeth II. ist am Ostersonntag 93 Jahre alt geworden. Gemeinsam mit Familienmitgliedern besuchte die gläubige Monarchin eine Messe in der St.-Georgs-Kapelle auf dem Gelände von Schloss Windsor.