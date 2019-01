Quellenhof räumt seine Suiten aus

Rund 50 Mitarbeiter des Grand Hotel Quellenhof haben am Montag mitgeholfen, einen Grossteil der Suiten auszuräumen. Grund für die Zügelaktion ist die Rundumerneuerung des Hotels: «Nach über 20 Jahren des Äterwerdens ist es an der Zeit für eine Gesamterneuerung. Das seit 1869 bestehende Grand Hotel Quellenhof wird zum 150-Jahr-Jubiläum im Juli 2019 nach einem fünfmonatigen Umbau neu eröffnet», schreibt das Hotel in einer Medienmitteilung.

Die 212 Betten und Matratzen, 160 Kleiderschränke und 106 Stehlampen und das restliche Mobiliar wurden verkauft. «Zwei Hotels in der Innerschweiz haben das ganze Mobiliar gekauft. Bei uns wird es nach dem Umbau komplett anders aussehen. Es gibt unter anderem eine neue Lobby und ein neues Restaurant», sagt Anna Kristina Bichsel, PR-Chefin der Grand Resort Bad Ragaz AG, gegenüber FM1Today.

(sk)