Nein, wir haben keine Störung

In der Region Sarganserland kann es zu Ausfällen beim Webstream von Radio FM1 kommen. Auch der UKW-Sender könnte betroffen sein. © FM1

«Heute kommt es im ganzen FM1-Land zu verschiedenen Störungen», hiess es am Montagmorgen an dieser Stelle. Natürlich stimmt das so nicht. Es war nur ein kleiner Aprilscherz unserer Radio-Kollegen. Die Techniker durften ausschlafen.