Das Onlineportal FM1Today, Radio FM1 und das Ostschweizer Fernsehen TVO sind die elektronischen Medien von CH Media in der Ostschweiz. Für deren konvergente Redaktion in St. Gallen suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung befristet für 12 Monate eine/einen

Volontär/-in 80-100% Deine Aufgabe

Während des 12 Monate dauernden Volontariats wirst du in der konvergenten Redaktion von Online und Radio ausgebildet zum journalistischen Allrounder. Zudem kannst du rasch aktiv mitarbeiten. Dein Profil

Du bringst erste journalistische Erfahrung mit, idealerweise im News-Bereich. Multimedial zu arbeiten, empfindest du als Chance und nicht als Problem. Neben deiner guten Allgemeinbildung kennst du die Ostschweiz und Graubünden bestens. Du hast ein Flair für Social Media, bist einsatzfreudig, flexibel, zuverlässig und hast den Führerschein Kategorie B? Dann freuen wir uns, dich kennenzulernen. Deine Zukunft

Wir bieten dir ein junges, lebendiges und kreatives Team, Platz für eigene Ideen und eine vielseitige und abwechslungsreiche Aufgabe. Dein nächster Schritt

Haben wir Sie neugierig gemacht? Franziska Fischer, HR Manager, freut sich auf Ihre Online-Bewerbung. Für weitere Auskünfte steht dir Dumeni Casaulta, Redaktionsleiter Radio und Online, unter 071 272 22 37 gerne zur Verfügung.