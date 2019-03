Radio: Satellitenbilder zeigen möglichen Raketenbau in Nordkorea

Das Foto zeigten den Militär-Standort Sanumdong. In der Anlage hatte Nordkorea bisher bereits ballistische Raketen und Raketen zum Starten von Satelliten getestet. (Screenshot) © DigitalGlobe/NPR

In den USA sind Satellitenbilder publik geworden, die nach Meinung einiger Experten einen in naher Zukunft bevorstehenden Test einer Interkontinentalrakete oder einer Weltraumrakete in Nordkorea nahelegen. Das berichtete am Freitag der Radiosender NPR.