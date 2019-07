Rafael Nadal schlägt Nick Kyrgios

Rafael Nadal entschied das mit Spannung erwartete Duell gegen Nick Kyrgios für sich © KEYSTONE/AP/KIRSTY WIGGLESWORTH

Rafael Nadal besteht am Grand-Slam-Turnier in Wimbledon seinen ersten Härtetest. Der Spanier schlägt in der 2. Runde den unberechenbaren Australier Nick Kyrgios 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:3).