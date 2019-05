Rahmenabkommen laut Bundesrat Maurer noch nicht mehrheitsfähig

Gemäss Bundesrat Ueli Mauerer fehlen für das Rahmenabkommen noch die Mehrheiten (Archivbild). © KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Für Bundespräsident Ueli Maurer hat das Rahmenabkommen mit der EU in der heutigen Form noch nicht die nötige Qualität. Er will noch einmal Kontakt mit der EU aufnehmen, wie er am Swiss Economic Forum (SEF) in Interlaken sagte.