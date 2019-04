Der frühere Lead-Sänger der Gruppe WIND («Für alle») veröffentlichte bereits drei Solo-Alben sowie diverse Singles und startet nun mit seinem neuesten Titel erneut Richtung Schlagerhitparaden! Die Autoren Susan Munksgaard, Knud Erik Smidt und Arrangeur Jeppe Ibsen Lund schrieben den englischen Song «Dance Me To The Break Of Dawn», Bernd Meinunger machte daraus für den deutschen Schlagermarkt den Liedtext «Tanz mit mir übern Horizont».