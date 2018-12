Rajoelina gewinnt Präsidentenwahl in Madagaskar

Andry Rajoelina gewinnt die Präsidentschaftswahl in Madagaskar. © KEYSTONE/AP/THEMBA HADEBE

Der frühere madegassische Staatschef Andry Rajoelina ist zum Gewinner der Präsidentenwahl in Madagaskar erklärt worden. Rajoelina habe die Stichwahl mit 55,66 Prozent klar gewonnen, teilte die Wahlkommission in Antananarivo am Donnerstag mit.