Glück im Unglück für Ramon Zenhäusern: Der Walliser darf nach erfolgreicher Daumen-Operation auf ein baldiges Comeback hoffen © KEYSTONE/AP/GABRIELE FACCIOTTI

Ramon Zenhäusern kann auf ein baldiges Comeback hoffen. Bereits an Neujahr könnte der 26-jährige Walliser wieder im Einsatz stehen. Zenhäusern wurde am Montag an der Uniklinik Balgrist in Zürich erfolgreich am Daumen operiert.