Zenhäusern überrascht am Ganslernhang

Ramon Zenhaeusern fährt im Schneetreiben von Kitzbühel zur Bestzeit im ersten Lauf © KEYSTONE/APA/APA/HANS KLAUS TECHT

Erstmals in seiner Karriere führt Ramon Zenhäusern nach dem ersten Lauf eines Weltcup-Slaloms das Klassement an. Der Walliser liegt in Kitzbühel knapp vor zwei Franzosen.