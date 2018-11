Die Los Angeles Rams und die Kansas City Chiefs boten den Zuschauern Spektakel pur © KEYSTONE/FR170752 AP/KELVIN KUO

Die Los Angeles Rams und die Kansas City Chiefs zeichnen in der National Football League (NFL) für ein historisches Spiel verantwortlich. Das Resultat lautete 54:51 zu Gunsten der Rams, womit zum ersten Mal in der NFL zwei Teams in der gleichen Partie die 50-Punkte-Marke erreichten.