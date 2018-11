Rapper «Diddy» spricht erstmals über Kim Porters Tod

Der US-Rapper Sean "Diddy" Combs hat sich erstmals zu dem Todesfall seiner Ex-Freundin, Kim Porter, geäussert. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/AMY SANCETTA

Der 49-jährige Rapper Sean «Diddy» Combs hat sich erstmals zum Tod seiner Ex-Freundin Kim Porter geäussert. «Ich weiss nicht, was ich ohne dich tun soll, Baby», schrieb der Musiker am Sonntag auf Instagram.«Ich vermisse dich so sehr.