Kendrick Lamar am meisten nominiert

Der Rapper Kendrick Lamar kann sich Chancen auf einen Grammy ausrechnen. Er wurde in acht Kategorien nominiert. Verliehen werden die Grammys am 10. Februar 2019 in Los Angeles. (Archivbild) © KEYSTONE/AP Invision/JOEL C RYAN

Der Rapper Kendrick Lamar geht mit den meisten Gewinnchancen in die kommende Grammy-Verleihung. Lamar wurde in acht Kategorien nominiert, darunter Album («Black Panther: The Album»), Aufnahme («All The Stars») und Song des Jahres («All The Stars»), wie die Veranstalter am Freitag mitteilten.