Raser doppelt so schnell als erlaubt

Mit 144 km/h statt der erlaubten Tempo 70 ist ein Autolenker am späten Samstagabend in Spiez BE an einer Geschwindigkeitskontrolle vorbeigerast. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/PATRICK SEEGER

Die Polizei hat am späten Samstagabend in Spiez BE einen 28-jährigen Raser erwischt. Der Autolenker war im Tempo-70-Bereich nach Abzug der Messtoleranz mit einer Geschwindigkeit von 144 Kilometern pro Stunde (km/h) unterwegs gewesen.