Raser mit 110km/h innerorts geblitzt

Ein 23-Jähriger fuhr innerorts mit 110 Stundenkilometer in eine Geschwindigkeitskontroller der Kapo SG. © Kapo SG

Ein 23-jähriger Bosnier wurde am Samstag von der Kantonspolizei St.Gallen bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Rorschacherberg mit 110 Stundenkilometer geblitzt. Er war mehr als doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt und musste den Führerausweis auf der Stelle abgeben.