Rassismus-Skandal bei FCSG-Spiel

Kurz vor Ende der ersten Halbzeit ist es zum Skandal gekommen. Beim Testspiel des FC St.Gallen gegen den Zweitligisten VfL Bochum verliert Jordi Osei-Tutu die Fassung. Mehrere Spieler versuchen die Arsenal-Leihgabe zu beruhigen, dieser verlässt tränenüberströmt den Platz.

Im Video ist die Szene ab Minute 50 zu sehen:

Nach Gesprächen mit dem Trainer, den Spielern und dem Schiedsrichter kehrt er wieder auf den Platz zurück. Offenbar wurde der Rechtsverteidiger rassistisch beleidigt. Bochum schreibt dazu auf Twitter: «Der Vorfall wird weiter mit allen Beteiligten aufgearbeitet. Der Verein behält sich rechtliche Schritte vor.»

Der 20-jährige Osei-Tutu selbst hat auf Instagram ein Video mit dem Zusatz «Say No To Racism» gepostet. Wer für den Zwischenfall verantwortlich war, ist nicht klar.



Update: Jordi Osei-Tutu has just reposted a video of the incident, adding the caption “Say no to racism”.

It seems pretty clear what happened now. Disgraceful. https://t.co/s4ilqr24g2 pic.twitter.com/yGgN78Yojz

— Dan Critchlow (@afcDW) July 9, 2019