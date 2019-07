Einsturzgefahr nach Grossbrand in Pratteln BL – Halteverbot für SBB

In Pratteln BL ist am Sonntagabend ein Produktionsbetrieb in Brand geraten. Im Einsatz standen rund 180 Personen von Feuerwehren, Polizei, Sanität und Krisenstab. © Polizei Basel-Landschaft

Nach einem Grossbrand in einem Produktionsbetrieb in Pratteln BL in der Nacht auf Montag ist das betroffene Gebäude einsturzgefährdet. Die Brandursache ist unklar. Ein Feuerwehrmann musste wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung vorübergehend ins Spital.Der Brand brach am Sonntag um kurz nach 20.