Real kann im Titelkampf kein Terrain gutmachen

Real Madrids Trainer Zinedine Zidane muss sich mit seinem Team in Leganes mit einem 1:1 begnügen © KEYSTONE/EPA EFE/KIKO HUESCA

Real Madrid muss sich in der LaLiga beim Mittelfeldklub Leganes mit einem 1:1 begnügen und kann damit kein Terrain auf Leader Barcelona gutmachen.Für Real glich Karim Benzema in der 51. Minute zum 1:1 aus, nachdem Jonathan Silva unmittelbar vor Halbzeit die Gastgeber in Führung gebracht hatte.