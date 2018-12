Real Madrid schlägt zuhause Valencia

Lucas Vazquez traf beim 2:0-Sieg von Real Madrid gegen Valencia © KEYSTONE/EPA EFE/RODRIGO JIMENEZ

Eine Woche nach dem blamablen 0:3 in Eibar und vier Tage nach dem 2:0-Sieg in der Champions League bei der AS Roma ist Real Madrid auch in der spanischen Liga zum Erfolg zurückgekehrt.Im Heimspiel gegen Valencia gab es einen 2:0-Sieg.