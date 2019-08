Real Madrid spielt gegen Valladolid nur 1:1

Nahezu 300 Millionen Euro hat Real Madrid im Sommer für neue Spieler ausgegeben. Von einer Revolution schrieben die Medien. Doch gegen Valladolid stand nur ein einziger «Neuer» in der Startformation: Der Kolumbier James Rodriguez. Und dieser gehörte schon Real Madrid, war aber an Bayern München ausgeliehen.

Ohne den an der Wade verletzten Eden Hazard und ohne den gesperrten Luka Modric war es Karim Benzema, der Real in der 82. Minute doch noch auf die Siegesstrasse zu schiessen schien. Der Franzose war schon in der letzten Saison der beste Skorer von Real und traf auch beim Saisonauftakt vor einer Woche gegen Celta Vigo.

Doch das Tor von Benzema reichte diesmal nicht zum Sieg. Nach einem Ballverlust in der eigenen Platzhälfte kassierte Real nach einem Konter durch Guardiola Navarro den späten Ausgleich (88.). Real Valladolid, bei dem der frühere Weltfussballer Ronaldo Mehrheitsaktionär und Präsident ist, blieb damit eine Woche nach dem überraschenden Auswärtssieg gegen Betis Sevilla auch bei Real Madrid ungeschlagen.

Real Madrid – Valladolid 1:1 (0:0). – 63’037 Zuschauer. – Tore: 82. Benzema 1:0. 88. Guardiola Navarro 1:1.

Weitere Resultate vom Samstag: Osasuna – Eibar 0:0.

1. FC Sevilla 2/6 (3:0). 2. Real Madrid 2/4 (4:2). 3. Valladolid 2/4 (3:2). 4. Osasuna 2/4 (1:0). 5. Mallorca 1/3 (2:1). 6. Alaves 1/3 (1:0). 6. Athletic Bilbao 1/3 (1:0). 6. Atlético Madrid 1/3 (1:0). 9. Levante 2/3 (2:2). 10. San Sebastian 1/1 (1:1). 10. Valencia 1/1 (1:1). 12. Villarreal 2/1 (5:6). 13. Granada 2/1 (4:5). 14. Eibar 2/1 (1:2). 15. Betis Sevilla 1/0 (1:2). 16. FC Barcelona 1/0 (0:1). 16. Getafe 1/0 (0:1). 16. Leganes 1/0 (0:1). 19. Celta Vigo 1/0 (1:3). 20. Espanyol Barcelona 1/0 (0:2).

(SDA)