Real Madrid verliert erstmals seit der Rückkehr von Zidane

Zinédine Zidane konnte nicht gefallen, was er von seiner Mannschaft in Valencia sah © KEYSTONE/EPA EFE/JUAN CARLOS CARDENAS

Im dritten Spiel nach der Rückkehr von Zinédine Zidane verliert Real Madrid erstmals. Der entthronte Champions-League-Sieger unterliegt in der 30. Runde in Valencia mit 1:2.Valencia traf durch den Portugiesen Gonçalo Guedes in der 35.