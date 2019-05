Real zahlt 100 Millionen Euro für Hazard

Er habe seine Entscheidung für die Zukunft gefällt, sagte Eden Hazard am Sonntag im Anschluss an das Spiel seines FC Chelsea gegen Leicester City (0:0). Der 28-Jährige, der seit 2008 in der belgischen Nationalmannschaft und seit 2012 beim FC Chelsea spielt, soll für eine Rekordablösesumme von rund 100 Millionen Euro beim Real Madrid unter Vertrag genommen werden, wie «L’Équipe» am Montagnachmittag berichtet.

Le Real Madrid annoncera officiellement l'arrivée d'Eden Hazard après la finale de la Ligue Europa, que le joueur belge disputera avec Chelsea contre Arsenal le 29 mai. Pour un montant avoisinant les 100 M€ : https://t.co/NtM1kYWQ5w pic.twitter.com/AoDzbldJJn — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 13, 2019

Der Deal wurde laut dem Medienbericht bereits vor einigen Wochen geschlossen. Eine offizielle Bestätigung von Real Madrid steht allerdings noch aus. Der spanische Club soll nach dem Europa-League-Final zwischen Chelsea und Arsenal am 29. Mai den prominenten Neuzugang bekanntgeben.

Hazards Vertrag beim FC Chelsea läuft 2020 aus. Bislang absolvierte der Belgier 241 Spiele für den Londoner Club, 85 Tore gehen auf sein Konto.

(red.)