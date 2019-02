Rebsteiner Clique parodiert «Röllelibutzen»

«Jo, 100 Johr, es isch kum wohr. Jedes Johr, es tut fang weh, mos ma da glichi Schissdreck geseh. Me tuz as Tradition deklarierä und mos ko Thema usstudiere», mit diesen Worten zog die Clique als «Böllelifutzen» über die Altstätter Fasnachtsorganisatoren «Röllelibutzen» her.

Diese feiern in diesem Jahr nämlich ihr 100-Jahr-Jubiläum. Das Sujet der «Böllelifutzen» nannte sich «100 Jahre jöjöjö» – für ihren Auftritt am Umzug in Rebstein gewannen sie den ersten Preis.

Von Weitem, so schrieb «Der Rheintaler», habe man meinen können, die Originale vor sich zu haben. Die Hüte jedoch seien stümperhaft gewesen, die Spritzen aus Plastik und die Ehrendamen anders als beim Original.

Im Interview mit dem «Rheintaler» meldet sich Dani Stricker, ein Cliquenmitglied der «Ferien gmbha», zu Wort. Er sagt, es habe für ihr Sujet sehr viel Lob gegeben. Andere hätten die Meinung vertreten, dass die Sprüche an der Grenze gewesen seien. Stricker ist aber sicher, dass alles im Rahmen des fasnächtlich Erlaubten gewesen sei. Und auch wenn sie die Röllelibutzen parodiert haben: Er ist der Meinung, diese hätten Grossartiges auf die Beine gestellt.

«Das spornt uns an, an diese Leistung heranzukommen», sagt Stricker gegenüber dem «Rheintaler». Er sagt, innerhalb der Gruppe habe es ebenfalls Bedenken und Diskussionen wegen des Sujets gegeben. Schlussendlich habe man sich aber dafür entschieden, weil es die Clique reizte, an die Grenze zu gehen. Die Röllelibutzen, so Strickter, hätten ihnen zwar nicht zum Sieg gratuliert, der OK-Präsident habe es aber auch lustig gefunden.

