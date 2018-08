Rechtsextremisten versammeln sich zum Charlottesville-Jahrestag

Ein weisser Nationalist an der Demonstration der Rechtsextremisten "Vereint die Rechte 2" ("Unite the Right 2") auf dem Weg vor das Weisse Haus in Washington. © KEYSTONE/AP Charleston Gazette-Mail/CRAIG HUDSON

Zum Jahrestag der tödlichen Proteste in Charlottesville haben sich US-Rechtsextremisten für eine Demonstration in Washington versammelt. Sie wurden am Sonntagnachmittag von Polizisten von der U-Bahn zum Ort der Demonstration vor dem Weissen Haus eskortiert.