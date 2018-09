Recyclinghalle in Altdorf bis auf Grundmauern abgebrannt

Die Kantonspolizei Uri meldet am Mittwoch einen Grossbrand in Altdorf. (Archivbild) © KEYSTONE/ALEXANDRA WEY

Eine Recyclinghalle in Altdorf im Kanton Uri ist in der Nacht auf Mittwoch bis auf die Grundmauern abgebrannt. Wie die Kantonspolizei Uri in einer Medieninformation am Mittwochmorgen mitteilte, brach in der Nacht ein Feuer mit starker Rauchentwicklung aus.