© https://www.facebook.com/RedBullPumpTrackWorlds/photos/

In 21 Länder auf 6 Kontinenten qualifizieren sich die besten Fahrer fürs Finale in Amerika. Am Samstag 18. August in Balzers im Liechtenstein. Los geht es am Mittag mit einer spektakulären Bike-Action und im Anschluss gibt es eine grosse Beachparty mit DJ.