Zunehmende Bürokratie bei der Luftrettung

Der Chef der Schweizer Rettungsflugwacht Rega, Ernst Kohler, warnt in einem Interview vor immer mehr Papierkram bei der Rettung von Menschen. (Archivbild) © KEYSTONE/WALTER BIERI

Der Chef der Rega, Ernst Kohler, hat vor zunehmender Regulierung gewarnt. In einem Interview sagte er, in der Luftrettung, also an der Schnittstelle zwischen Aviatik und Medizin, stelle die zunehmende Regulierungsdichte die grösste Herausforderung dar.