Weltcupspringen in Titisee-Neustadt abgesagt

Nun musste auch das am kommenden Wochenende vorgesehene Weltcupspringen in Titisee-Neustadt, wo ein Einzelspringen der Männer und Frauen sowie ein Teamwettkampf hätte stattfinden sollen, abgesagt werden. Regen und hohe Temperaturen verhindern die Durchführung der Wettkämpfe nahe der Schweizer Grenze.

Die FIS machte vorerst keine Angaben über einen möglichen Ersatzort. An diesem Wochenende wird es jedenfalls keine andere Lösung geben. Damit wird Simon Ammann erst am übernächsten Wochenende beim Heimauftritt in Engelberg in den Weltcup zurückkehren. Der doppelte Doppel-Olympiasieger hatte zuletzt auf die beiden Springen im russischen Nischni Tagil verzichtet.

(SDA)