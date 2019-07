Regierung hält am «Sonneblick» fest

Das Asylzentrum im Walzenhauser Sonneblick ist umstritten. (Archivbild) © Tagblatt/Michel Canonica

Die Ausserrhoder Regierung will beim kantonalen Asylzentrum am Standort Walzenhausen festhalten. Der «Sonneblick» sei immer noch die erste Priorität, habe eine Analyse des zweiten möglichen Standorts in Herisau ergeben.