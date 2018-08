Regierung will Wiederaufbau selbst in die Hand nehmen

Die italienische Regierung will den Wiederaufbau der eingestürzten Autobahnbrücke selber an die Hand nehmen und nicht der Betreibergesellschaft überlassen. © KEYSTONE/AP ANSA/SIMONE ARVEDA

Die italienische Regierung will den Neubau einer Ersatzbrücke in Genua nicht dem in die Kritik geratenen Autobahnbetreiber überlassen. Sie will den Wiederaufbau selber an die Hand nehmen.