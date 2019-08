Regierungskrise in Italien: Premier am 20. August im Senat

Italiens Innenminister und Lega-Chef Matteo Salvini am Dienstag im Senat in Rom. © KEYSTONE/EPA ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI

In der Regierungskrise in Italien muss der Innenminister und Chef der rechten Lega, Matteo Salvini, einen Rückschlag hinnehmen: Ministerpräsident Giuseppe Conte wird sich nicht, wie von ihm verlangt, in dieser Woche im Senat einem Misstrauensvotum stellen.