Reis für das Erntedankfest gepflanzt

Mit einer seltenen Zeremonie haben Höflinge am japanischen Kaiserhof den Ort für den Anbau des neuen kaiserlichen Reises ermittelt. Er wird in Kyoto und der Präfektur Tochigi wachsen, wie das Ritual am Montag am Hof in Tokio ergab.