Reiter hat Bruch im Schulterbereich

Der Südamerikaner war am Sonntag am CSIO in St.Gallen von einem Huf seines Pferdes getroffen worden. Auf der Zentralen Notfallaufnahme des Kantonsspitals St.Gallen (KSSG) wurde ein einfacher Bruch im Schulterbereich diagnostiziert.

Die Behandlung durch das spezialärztliche Team der Klinik für Orthopädie und Traumatologie des KSSG erfolgte ambulant und Stephan de Freitas Barcha konnte das Spital noch am Sonntagabend wieder verlassen. Das Pferd blieb unverletzt.

Gemäss Informationen der CSIO St.Gallen AG fliegt Barcha heute wieder nach Brasilien.

(SDA/red.)