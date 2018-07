Erneut ein Rekord-Preisgeld: Am US Open gibt es für die Tennisprofis um 53 Millionen Dollar © KEYSTONE/AP/JULIO CORTEZ

Das US Open schüttet ein Rekord-Preisgeld für Tennisspieler aus. Ab dem 27. August geht es beim Grand-Slam-Turnier in New York um 53 Millionen Dollar.