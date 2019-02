Rekruten bei der Munitionskontrolle nach einer Schiessübung. (Symbolbild) © Keystone/MARTIN RUETSCHI

Ein Rekrut der Infanterieschule hat am Dienstagnachmittag bei einer Schiessübung auf dem Waffenplatz in Bière VD einem Kameraden in den Fuss geschossen. Der junge Mann wurde ins Spital gebracht und noch am selben Abend operiert.