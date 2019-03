Rektor der FH St.Gallen tritt zurück

«Aufgrund verschiedener, in den letzten Wochen überraschend veränderter Prozessparameter, welche unter anderem auch das Rektorat betreffen, bin ich nach reiflicher Überlegung zum Schluss gekommen, nicht in die ‹Ost – Ostschweizer Fachhochschule› einzutreten», heisst es in einem Schreiben, dass dem St.Galler Tagblatt vorliegt. Wörwag wird die Schule spätestens im Herbst 2020 verlassen und somit seine Funktion als Rektor mit dem Ende der «alten» FHS St.Gallen beenden.

Bereits ab Januar wolle er einzelne Funktionen der neuen Hochschulleitung übertragen. «Bis dahin werde ich weiterhin in allen Arbeitsgruppen und Fusionsprozessen aktiv, engagiert und konstruktiv Eure Interessen und die Interessen für die Gestaltung einer zukunftsfähigen innovativen Hochschule vertreten», hiess es in einem Schreiben an seine Mitarbeitenden. Auf Anfrage des St.Galler Tagblatts spricht Wörwag von einem persönlichen Entscheid.

(red.)